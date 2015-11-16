Верстка Интернет-Магазина

$210
HTML-версткаЗавершен1 заявка150 просмотров
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Нужен исполнитель который сможет сверстать макет интернет-магазина, 5 страниц (главная, страница товара, корзина, чекаут форма, трэкинг).

8 лет назад
ymedvedev
Юрий 
34 годаВьетнам
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alraa
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад
$210
6 дней
Снова огромное спасибо! Великолепная работа! Рад сотрудничеству.
Стабильное сотрудничество! Спасибо Юрию за интересный проект. Буду рад продолжить! (y) (sun) \o/
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