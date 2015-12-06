Верстка + программинг (WordPress)

HTML-версткаЗавершен24 заявки291 просмотр
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Здравствуйте. Меня интересует верстка сайта, jpeg превью приложил.

Пожалуйста, сразу оставляйте в заявке стоимость и сроки, а также условия оплаты.

Без этих данных заявки будут удаляться.

** для тех, кто не понимает, мне нужна верстка и натяжка на CMS (как указано в теме собственно). Исключительно верстка не интересует.

WordPress
8 лет назад
Special_SMM
Владимир 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
stepanko
Степан 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
18 дней назад
8 лет назад
$90
4 дня
Отличный исполнитель. Очень доволен выполненной работой. Рекомендую
Приятно работать с Владимиром! Понятное тз, оплата поступила в полном объеме.
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