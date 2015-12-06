Верстка + программинг (WordPress)

Здравствуйте. Меня интересует верстка сайта, jpeg превью приложил.

Пожалуйста, сразу оставляйте в заявке стоимость и сроки, а также условия оплаты.

Без этих данных заявки будут удаляться.

** для тех, кто не понимает, мне нужна верстка и натяжка на CMS (как указано в теме собственно). Исключительно верстка не интересует.