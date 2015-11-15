Внести исправления в текст, добавить "цель" и фавиконку

Нужно сегодня на сайт http://www.goodsdelux.ru/omega

1) прикрутить "цель" к Яндекс-метрике, есть всплывающая страничка “Спасибо за заказ”

2) В среднем блоке “Закажите часы вашей мечты” исправить зачеркнутую цену 7960 на зачеркнутую 96303) “ТУТ НУЖНО ЧТО-ТО НОВОЕ” - исправить на НУЖЕН ЭЛЕГАНТНЫЙ И ПРЕСТИЖНЫЙ ПОДАРОК?

4) В ХАРАКТЕРИСТИКАХ исправить сборку Тайвань на Бельгию?

5) фавиконку добавить file:///Users/Elena/Downloads/1446566869_shopping-star.ico