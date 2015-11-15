Внести исправления в текст, добавить "цель" и фавиконку

HTML-версткаЗавершен5 заявок125 просмотров
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1) прикрутить "цель" к Яндекс-метрике, есть всплывающая страничка “Спасибо за заказ”  

2) В среднем блоке “Закажите часы вашей мечты” исправить зачеркнутую цену 7960 на зачеркнутую 96303) “ТУТ НУЖНО ЧТО-ТО НОВОЕ” - исправить на НУЖЕН ЭЛЕГАНТНЫЙ И ПРЕСТИЖНЫЙ ПОДАРОК?

4) В ХАРАКТЕРИСТИКАХ исправить сборку Тайвань на Бельгию?

5) фавиконку добавить file:///Users/Elena/Downloads/1446566869_shopping-star.ico

8 лет назад
laudate
54 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
osmanbekirov
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад
$9
1 день
Рекомендую! Отлично все сделано за очень короткий срок!
Доволен сотрудничеством на все 100%! Рекомендую!
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