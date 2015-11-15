Внести исправления в текст, добавить "цель" и фавиконку

Внимание!! Если есть сомнения , что не справитесь, лучше не берите задание!!!! Необходимо сделать следующие мелкие доработки на готовых сверстанных макетах: Авторизация - сделать поле с авторизацией Регистрация - нет поля с датой или годом рождения - ссылка "прикрепить фото" ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сегодня на сайт http://www.goodsdelux.ru/omega
1) прикрутить "цель" к Яндекс-метрике, есть всплывающая страничка “Спасибо за заказ”
2) В среднем блоке “Закажите часы вашей мечты” исправить зачеркнутую цену 7960 на зачеркнутую 96303) “ТУТ НУЖНО ЧТО-ТО НОВОЕ” - исправить на НУЖЕН ЭЛЕГАНТНЫЙ И ПРЕСТИЖНЫЙ ПОДАРОК?
4) В ХАРАКТЕРИСТИКАХ исправить сборку Тайвань на Бельгию?
5) фавиконку добавить file:///Users/Elena/Downloads/1446566869_shopping-star.ico
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