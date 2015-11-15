Верстка 1 страница

HTML-версткаЗавершен9 заявок209 просмотров
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Нужно выполнить верстку одной страницы.

PSD есть, нужно делать с перестановкой элементов.

ТЗ прикрепил.

Интересует стоимость и сроки, отвечу на вопросы.

8 лет назад
sukrona
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
evgeniy-veter
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад
$20
1 день
Задача выполнена в полном объеме и в короткий срок. Рекомендую!
Владимир хороший заказчик,четкая постановка задачи,оплата без задержек. Рекомендую к сотрудничеству!
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