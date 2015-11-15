Доверстать несколько блоков

Есть лендинг, в верстке которого, нужно изменить картинки, тексты и тд.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для готового проекта, необходимо переверстать несколько блоков.
Сделать все нужно не повредив css и верстку на сайте.
Макет и сайт с которого мы берем верстку покажу потенциальным исполнителям. В приоритете: качество-скорость.
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