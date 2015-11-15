Доверстать несколько блоков

Адаптивный сайт Нужно сделать адаптивный сайт по готовому дизайн-макету( в прикрепленном файле) сайта-одностраничника и разместить на хостинге. Дизайн сайта сделан в AI формате. Фото в нужных размерах я скадрирую предоставлю вам Хостинг и домен есть Работа во всех браузерах Адаптивный для ...