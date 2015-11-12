Cделать адаптивный сайт по готовому дизайну

HTML-версткаЗакрыт7 заявок189 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Адаптивный сайт 

Нужно сделать адаптивный сайт по готовому дизайн-макету( в прикрепленном файле)  сайта-одностраничника и разместить на хостинге.  

Дизайн сайта сделан в AI формате.  

Фото в нужных размерах я скадрирую предоставлю вам 

Хостинг и домен есть 

Работа во всех браузерах 

Адаптивный для разных гаджетов 

Поправки сайта включены в стоимость 

Если есть возможность сделать все это на движке – большой плюс (особенно MODx) 

Пример хорошей и правильной адаптивности сайта – vc.ru 

Рассматриваются только кандидаты приславшие примеры своей работы. 

Главные требования – аккуратно, быстро и грамотная адаптивная верстка, что бы хорошо смотрелось на всех гаджетах. Так же важна быстрая правка недочетов при обнаружении. 

Дизайн-макет продуман для адаптивного дизайна 

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ – 1,5 ДНЯ. 

1. На главном слайдере картинка должна меняться с интервалом и должна меняться при нажатии на нее (4-7 фото).  

2. При нажатии на «скачать каталоги» или «скачать прайс-листы» должно автоматически начаться скачивание файла без открытия дополнительных окон 

3. При нажатии «отправить заявку» посетитель должен переместиться в нижнюю часть сайта, где находится «форма связи». 

4. При нажатии на пункты меню возле логотипа посетитель должен переместиться в нужное место сайта 

5. Версия на английском языке такая же, только заполнится на английском 

6. Каждый блок «коллекция мебели» должен состоять: 

а) из главной фотографии, которая при нажатии должна меняться на следующую. Меняться только при нажатии, без автоматической смены через интервал времени. 

б) из названия 

в) из двух рядов мебели, в котором должно быть 2 или 3 позиции 

г) из ссылок на скачивание именно конкретного каталога и именно конкретного прайса 

При разных девайсах все должно грамотно меняться, сжиматься и уменьшаться до нужных пределов. 

7. При заполнении в «форме связи» при нажатии на форму надписи типа «ваше имя» пропадает и на ее месте сразу видно то, что заполняет посетитель 

8. Результаты отправки «формы связи» отправляется на определенный ящик 

9. При нажатии на телефон – сразу звонок 

10. При нажатии на почту – сразу форма отправки письма в своем почтовом клиенте 

Если вы сможете это сделать на простенькой админке, что бы можно было легко менять некоторые фото мебели и тексты на сайте – это будет плюсом. 

При хорошем исполнении заказа возможно сотрудничество в этом проекте уже в разработке полной версии сайта уже с совсем другим бюджетом.    https://yadi.sk/i/I1E012AEkRsxV

8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов
  • Похожие заказы

  • Разработка HTML шаблона писем с сайта

    Требуется разработать HTML шаблон писем для отправки с сайта: 1. Заказа 2. Восстановление пароля 3. Сообщение об успешной регистрации и ее данными 4. Поздравление с ДР. 5. Сообщение о начислении бонусов:      • За регистрацию      • За ДР      • ...

    HTML
    HTML-верстка39 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать Landing Page (адаптивным)

    Есть Landing Page на Bootstrap. Необходимо его доработать, сделать адаптивным под различные устройства, в том числе мобильные. Так же оценить в целом весь код, возможно внести конструктивные правки. Если готовы, то вышлю архив. Оплата: 1500 рублей.

    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Специалист по wordpress (WooCommerce), верстка

    Установлено уже WooCommerce 2.4.10 [b]+ wp  4.3.1 [/b]Нужно сделать: 1) обновление цен из прайс листа по артикулу (и загрузка товаров тоже) 2) Прикрутить плагин оплаты робокассы 3) Верстка юзерской части (должны выводится картинки брендов, быть поиск, подкатегории у каждого бренда Бренд Модель Год модели)

    WordPressWooCommerce
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Переделать шаблон email заброшенной корзины

    $2

    на данный момент письмо, которое отправляется получателю выглядит так: http://i.shotnes.com/u/518/1113/2esdiyh5.duq.png А нужно оформить как у розетки http://i.shotnes.com/u/518/1113/u0jz2ixd.wqp.png и http://i.shotnes.com/u/518/1113/o1pugxbe.wev.png Предпочтение отдается фрилансерам, которые знакомы с opencart, но это не обязательно ибо там шаблон состоит на данный момент в виде ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать макет, верстка адаптивная, под ретину

    Добрый день! Необходимо сверстать макет, верстка нужна адаптивная, обязательно под ретину. Всего 8 страниц, макеты с разрешением от 320 до 1600. Прошу вас оценить сроки и стоимость работы. Для оценки прилагаю макет главной страницы.

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптивная вёрстка дизайн-макета

    Нужно в сжатые сроки сконвертировать готовый дизайн в HTML/CSS, согласно последним рекоммендуемым практикам вёрстки. Разметка должна адаптироваться под размеры экрана и хорошо отображаться на мобильных. Браузеры Chrome, Firefox, Safari, последние IE. В макете 13 страниц. Оплата ...

    HTML-верстка36 заявок
    Закрыт
    8 лет назад