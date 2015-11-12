Cделать адаптивный сайт по готовому дизайну

Требуется разработать HTML шаблон писем для отправки с сайта: 1. Заказа 2. Восстановление пароля 3. Сообщение об успешной регистрации и ее данными 4. Поздравление с ДР. 5. Сообщение о начислении бонусов: • За регистрацию • За ДР • ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Адаптивный сайт
Нужно сделать адаптивный сайт по готовому дизайн-макету( в прикрепленном файле) сайта-одностраничника и разместить на хостинге.
Дизайн сайта сделан в AI формате.
Фото в нужных размерах я скадрирую предоставлю вам
Хостинг и домен есть
Работа во всех браузерах
Адаптивный для разных гаджетов
Поправки сайта включены в стоимость
Если есть возможность сделать все это на движке – большой плюс (особенно MODx)
Пример хорошей и правильной адаптивности сайта – vc.ru
Рассматриваются только кандидаты приславшие примеры своей работы.
Главные требования – аккуратно, быстро и грамотная адаптивная верстка, что бы хорошо смотрелось на всех гаджетах. Так же важна быстрая правка недочетов при обнаружении.
Дизайн-макет продуман для адаптивного дизайна
СРОК ИСПОЛНЕНИЯ – 1,5 ДНЯ.
1. На главном слайдере картинка должна меняться с интервалом и должна меняться при нажатии на нее (4-7 фото).
2. При нажатии на «скачать каталоги» или «скачать прайс-листы» должно автоматически начаться скачивание файла без открытия дополнительных окон
3. При нажатии «отправить заявку» посетитель должен переместиться в нижнюю часть сайта, где находится «форма связи».
4. При нажатии на пункты меню возле логотипа посетитель должен переместиться в нужное место сайта
5. Версия на английском языке такая же, только заполнится на английском
6. Каждый блок «коллекция мебели» должен состоять:
а) из главной фотографии, которая при нажатии должна меняться на следующую. Меняться только при нажатии, без автоматической смены через интервал времени.
б) из названия
в) из двух рядов мебели, в котором должно быть 2 или 3 позиции
г) из ссылок на скачивание именно конкретного каталога и именно конкретного прайса
При разных девайсах все должно грамотно меняться, сжиматься и уменьшаться до нужных пределов.
7. При заполнении в «форме связи» при нажатии на форму надписи типа «ваше имя» пропадает и на ее месте сразу видно то, что заполняет посетитель
8. Результаты отправки «формы связи» отправляется на определенный ящик
9. При нажатии на телефон – сразу звонок
10. При нажатии на почту – сразу форма отправки письма в своем почтовом клиенте
Если вы сможете это сделать на простенькой админке, что бы можно было легко менять некоторые фото мебели и тексты на сайте – это будет плюсом.
При хорошем исполнении заказа возможно сотрудничество в этом проекте уже в разработке полной версии сайта уже с совсем другим бюджетом. https://yadi.sk/i/I1E012AEkRsxV
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