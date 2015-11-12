Cделать адаптивный сайт по готовому дизайну

Адаптивный сайт

Нужно сделать адаптивный сайт по готовому дизайн-макету( в прикрепленном файле) сайта-одностраничника и разместить на хостинге.

Дизайн сайта сделан в AI формате.

Фото в нужных размерах я скадрирую предоставлю вам

Хостинг и домен есть

Работа во всех браузерах

Адаптивный для разных гаджетов

Поправки сайта включены в стоимость

Если есть возможность сделать все это на движке – большой плюс (особенно MODx)

Пример хорошей и правильной адаптивности сайта – vc.ru

Рассматриваются только кандидаты приславшие примеры своей работы.

Главные требования – аккуратно, быстро и грамотная адаптивная верстка, что бы хорошо смотрелось на всех гаджетах. Так же важна быстрая правка недочетов при обнаружении.

Дизайн-макет продуман для адаптивного дизайна

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ – 1,5 ДНЯ.

1. На главном слайдере картинка должна меняться с интервалом и должна меняться при нажатии на нее (4-7 фото).

2. При нажатии на «скачать каталоги» или «скачать прайс-листы» должно автоматически начаться скачивание файла без открытия дополнительных окон

3. При нажатии «отправить заявку» посетитель должен переместиться в нижнюю часть сайта, где находится «форма связи».

4. При нажатии на пункты меню возле логотипа посетитель должен переместиться в нужное место сайта

5. Версия на английском языке такая же, только заполнится на английском

6. Каждый блок «коллекция мебели» должен состоять:

а) из главной фотографии, которая при нажатии должна меняться на следующую. Меняться только при нажатии, без автоматической смены через интервал времени.

б) из названия

в) из двух рядов мебели, в котором должно быть 2 или 3 позиции

г) из ссылок на скачивание именно конкретного каталога и именно конкретного прайса

При разных девайсах все должно грамотно меняться, сжиматься и уменьшаться до нужных пределов.

7. При заполнении в «форме связи» при нажатии на форму надписи типа «ваше имя» пропадает и на ее месте сразу видно то, что заполняет посетитель

8. Результаты отправки «формы связи» отправляется на определенный ящик

9. При нажатии на телефон – сразу звонок

10. При нажатии на почту – сразу форма отправки письма в своем почтовом клиенте

Если вы сможете это сделать на простенькой админке, что бы можно было легко менять некоторые фото мебели и тексты на сайте – это будет плюсом.

При хорошем исполнении заказа возможно сотрудничество в этом проекте уже в разработке полной версии сайта уже с совсем другим бюджетом. https://yadi.sk/i/I1E012AEkRsxV