Сверстать лендинг под wordpress

Требуется разработать HTML шаблон писем для отправки с сайта: 1. Заказа 2. Восстановление пароля 3. Сообщение об успешной регистрации и ее данными 4. Поздравление с ДР. 5. Сообщение о начислении бонусов: • За регистрацию • За ДР • ...
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Требуется сверстать макет под wordpress. Верстка должна быть адаптивной. Макет https://www.dropbox.com/s/4ggvwcrpcwa4p6d/main_page_3.png?dl=0
Указывайте цену и сроки.
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