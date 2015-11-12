Сверстать одностраничник

HTML-версткаЗакрыт19 заявок324 просмотра
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Добрый день коллеги! Требуется помощь в изготовлении одностраничного сайта по образцу. А также все необходимые настройки - привязка к CRM, метрика и т.д. Жду Ваших предложений. Да, и лучше, чтобы исполнитель был ответственный - иначе не сработаемся.. Рассматриваю постоянное сотрудничество. 

8 лет назад
laa2412
Антон 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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