Одностраничник сверстать и установить на битрикс.

HTML-версткаЗакрыт6 заявок158 просмотров
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Здравствуйте фрилансеры. Требуется сверстать одностраничник и установить на cms Битрикс. Редакция Старт.

Верстка фиксированная (не адаптив) 

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8 лет назад
kondrakov85
38 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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