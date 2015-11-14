Вёрстка сайта.

Нужно сверстать крупный сайт. Около 10 разных шаблонов.

Макеты скину в личку.

Требования:

– Корректная вёрстка, с применением HTML5, CSS3.

– Кроссбраузерность (допотопные браузеры не обязательно, но те которые в 3 годовой давности должны корректно отображать)

– Адаптивность под мобильные устройства.

– Чёткие и осмысленные названия CSS классов.

Условия:

– Система предоплаты следующая. Вы делаете хотя бы одну страницу, показываете мне (можно через скайп), и я вношу некий гарантийный взнос, в размере 1000руб. Когда будут выполнены все страницы, я оплачиваю оставшиеся 3000руб в эту же минуту.

Если у вас много положительных отзывов и ни одного отрицательного, большой опыт, возможен аванс вперёд, но не более 1000 руб.

Бюджет меняться не будет, можно только в обратную сторону, если хотите задемпинговать конкурентов.