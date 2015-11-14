1 блок добавить в лендинг

Для готового проекта, необходимо переверстать несколько блоков. Сделать все нужно не повредив css и верстку на сайте. Макет и сайт с которого мы берем верстку покажу потенциальным исполнителям. В приоритете: качество-скорость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1 блок добавить в лейдинг
Чтобы вписывался в дизайн.
Оставляйте заявки, кто готов помочь сейчас.
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