Адаптивная верстка лендинга и дополнительных страниц

Есть готовый psd макет сайта для декстопов, и макет для мобильных устройств с шириной 640px. Главнаястраница сайта нарисована в стиле лендинга, остальные 9 страниц выглядят, как на обычных информационных сайтах. Нужна адаптивная html верстка без натяжки на cms, программист сам натянет верстку на движок. При верстке нужно адаптировать макет с шириной 640px под мобильные устройства с меньшим разрешением.

Работу нужно выполнить в течение 3-4 дней.

Рассматриваю только опытных верстальщиков. Просьба НЕ подавать заявку, если Вы ДИЗАЙН СТУДИЯ, начинающий верстальщик, или если у Вас менее 10 отзывов (исполнители без отзывов на веблансере, но якобы имеющие

отзывы на других биржах, тоже не рассматриваются).

При подаче заявки обязательно указывайте ссылку напортфолио с адаптивными верстками.