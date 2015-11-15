Доработать сверстанные макеты

HTML-версткаЗакрыт3 заявки193 просмотра
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Внимание!! Если есть сомнения , что не справитесь, лучше не берите задание!!!!

Необходимо сделать следующие мелкие доработки на готовых сверстанных макетах: 

Авторизация - сделать поле с авторизацией

Регистрация

- нет поля с датой или годом рождения

- ссылка "прикрепить фото" не работает (должно быть файловое поле)

- Страна и город, наверное, должны быть выпадающими списками

- не изображено поле для верификации телефона через сервис http://phoneverify.org

Личный кабинет

- нет вкладки "Размещение ссылки на сервис" с содержимым и формой проверки, оформленными в соответствии с ТЗ

- нет ссылки на страницу "личный счет"

- нет раздела "Мои задания" для заказчика с выбором категорий, формой отправки задания и тд

- нет вкладок заказчика "новые", "Отклоненные модератором" с приведенными в них примерами заданий, нет вкладки "Поиск исполнителей", не изображен список потенциальных исполнителей со всеми кнопками и формой переписки, нет вкладки "в работе", "черновики"

- не реализована страница "настройки" личного кабинета, где исполнитель отмечает интересующие его рубрики

- не изображены вкладки "новые", "текущие", "История" для исполнителя (их дизайн отличается от аналогичных вкладок у заказчика)

- файловые поля не работают

- в переписке нет бегунка прокрутки, если сообщений много, не изображена возможность ведения одновременно нескольких диалогов с разными пользователями

- нет тегов

- не сделана страница со списком заданий для личного кабинета (ни для исполнителей, ни для заказчиков)

- Нигде не нашли ссылку "Взаимоотказ".

Форма отправки задания

- выпадающие списки сделаны не тегом

- нет

и сабмит-кнопки

- ссылка добавить фото не работает

- нет списка с временем выполнения работы (час, два, три, ... до 8 дней) должен стоять бегунок

Страница "состояние счета"

- почему-то две кнопки "пополнить" вместо одной

- нет выбора способа вывода средств.

- ссылка загрузки фото должна быть не на этой странице

Страница для исполнителя с возможностью откликнуться на задание и предложить свою цену - не сделана

8 лет назад
esendnsk
52 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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