Доработать сверстанные макеты

Есть готовый psd макет сайта для декстопов, и макет для мобильных устройств с шириной 640px. Главнаястраница сайта нарисована в стиле лендинга, остальные 9 страниц выглядят, как на обычных информационных сайтах. Нужна адаптивная html верстка без натяжки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Внимание!! Если есть сомнения , что не справитесь, лучше не берите задание!!!!
Необходимо сделать следующие мелкие доработки на готовых сверстанных макетах:
Авторизация - сделать поле с авторизацией
Регистрация
- нет поля с датой или годом рождения
- ссылка "прикрепить фото" не работает (должно быть файловое поле)
- Страна и город, наверное, должны быть выпадающими списками
- не изображено поле для верификации телефона через сервис http://phoneverify.org
Личный кабинет
- нет вкладки "Размещение ссылки на сервис" с содержимым и формой проверки, оформленными в соответствии с ТЗ
- нет ссылки на страницу "личный счет"
- нет раздела "Мои задания" для заказчика с выбором категорий, формой отправки задания и тд
- нет вкладок заказчика "новые", "Отклоненные модератором" с приведенными в них примерами заданий, нет вкладки "Поиск исполнителей", не изображен список потенциальных исполнителей со всеми кнопками и формой переписки, нет вкладки "в работе", "черновики"
- не реализована страница "настройки" личного кабинета, где исполнитель отмечает интересующие его рубрики
- не изображены вкладки "новые", "текущие", "История" для исполнителя (их дизайн отличается от аналогичных вкладок у заказчика)
- файловые поля не работают
- в переписке нет бегунка прокрутки, если сообщений много, не изображена возможность ведения одновременно нескольких диалогов с разными пользователями
- нет тегов
- не сделана страница со списком заданий для личного кабинета (ни для исполнителей, ни для заказчиков)
- Нигде не нашли ссылку "Взаимоотказ".
Форма отправки задания
- выпадающие списки сделаны не тегом
- нети сабмит-кнопки
- ссылка добавить фото не работает
- нет списка с временем выполнения работы (час, два, три, ... до 8 дней) должен стоять бегунок
Страница "состояние счета"
- почему-то две кнопки "пополнить" вместо одной
- нет выбора способа вывода средств.
- ссылка загрузки фото должна быть не на этой странице
Страница для исполнителя с возможностью откликнуться на задание и предложить свою цену - не сделана
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