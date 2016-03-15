Верстка одностраничника

ТЗ на верстку:

1. Статическая – 1000px.

2. HTML,CSS, JS.

3. Оптимизировать под СЕО с микроразметкой,заголовок на первом экране h1,на названии последующих блоков h2-h3.

4. Страница благодарности (пример http://100lidov.ru/thanks.html).

5. Проверка данных при заполнении заявки. Безтелефона не оптравлять!

6. Заявки должны приходить на почту …[email protected]. В заголовке письманазвание с какого блока и на что пришла заявка, например: «Заказать последовательный перевод» или «Заказать звонок» или «Заказать переводчика – первый экран».

7. Форму всплывающего окна при нажатии на некоторыекнопки взять из блока «Как мы работаем»

8. В шапке и подвале есть кнопки навигации, принажатии опускать на нужный блок. Услуги – В каких случаях мы можем быть Вам полезны, Цены – блок с ценами, Портфолио – нашими услугами пользуются, Бесплатно – при заказе переводчика на 4 дня- 5-й бесплатно, Блог – тут ссылка в новом окне ……ru)

9. Меню навигации при скроллинге вниз нужнозакрепить как тут http://analytics-agency.ru/в месте с маленьким лого и телефоном.

10. В блоке «Остались вопросы» поле с текстом вводитьне более 500 символов.

11. На кнопке должен быть текст, а не картинка. Принаведении кнопка подсвечивается и подчеркивается.

12. Высокая скорость загрузки сайта, в Google page speed неменьше 70/100 для ПК, но при этом не терять качество изображения.

13. Проверка отображения на всех браузерах ПК, IOS, Андроид.

Валидность HTML W3C через https://validator.w3.org/ должна быть правильной.