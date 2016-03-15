Верстка одностраничника

$30
HTML-версткаЗавершен20 заявок395 просмотров
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ТЗ на верстку:

1.      Статическая – 1000px.

2.      HTML,CSS, JS.

3.      Оптимизировать под СЕО с микроразметкой,заголовок на первом экране h1,на названии последующих блоков h2-h3.

4.      Страница благодарности (пример http://100lidov.ru/thanks.html).

5.      Проверка данных при заполнении заявки. Безтелефона не оптравлять!

6.      Заявки должны приходить на почту …[email protected]. В заголовке письманазвание с какого блока и на что пришла заявка, например: «Заказать последовательный перевод» или «Заказать звонок» или «Заказать переводчика – первый экран».

7.      Форму всплывающего окна при нажатии на некоторыекнопки взять из блока «Как мы работаем» 

8.      В шапке и подвале есть кнопки навигации, принажатии опускать на нужный блок. Услуги – В каких случаях мы можем быть Вам полезны, Цены – блок с ценами, Портфолио – нашими услугами пользуются, Бесплатно – при заказе переводчика на 4 дня- 5-й бесплатно, Блог – тут ссылка в новом окне ……ru)

9.      Меню навигации при скроллинге вниз нужнозакрепить как тут http://analytics-agency.ru/в месте с маленьким лого и телефоном.

10.  В блоке «Остались вопросы» поле с текстом вводитьне более 500 символов.

11.  На кнопке должен быть текст, а не картинка. Принаведении кнопка подсвечивается и подчеркивается.

12.  Высокая скорость загрузки сайта, в Google page speed неменьше 70/100 для ПК, но при этом не терять качество изображения.

13.  Проверка отображения на всех браузерах ПК, IOS, Андроид.

Валидность HTML W3C через https://validator.w3.org/ должна быть правильной.

8 лет назад
abra-katabra
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Petrash
Ирина 
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
17 отзывов
8 лет назад
$35
2 дня
Отличный специалист, рекомендую!
Все супер! Надеюсь работать и дальше.
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