Верстка шаблона по готовому сайту

Необходимо сделать копию существующего сайта. Под копией понимается создание аналогичного по функциональности и оформлению сайта. 1. Сайт должен работать на Jommla 3 2. Стили и оформление должны советовать оригиналу 3. Меню должно поддерживать возможность добавление пунктов 4. Должно поддерживаться добавление новых модулей 5. Шаблон должен адаптивный (как ...
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Нужно перенести с сайта верстку на другой сайт - шапку, меню, футер и определенные элементы (около 5 штук) покажу исполнителю подробно на скриншоте.
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