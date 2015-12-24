Необходима вёрстка страницы. Адаптивность обязательна. Кто только учится - не пишите. Профи с прайсом 100 $ + прошу тоже не беспокоить.
Требуется адаптивная верстка и установка макета на Wordpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер!
Требуется качественная адаптивная верстка и установка всего функционала по верстке и дизайну на Wordpress.
Сроки очень сжатые. Если не умеете делать быстро и качественно - заявку не подавайте.
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