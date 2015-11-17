Добавить текст на сайт в html точно по такому шаблону как здесь поход в Карпаты http://po-ua.com/pohod-karpaty-kray-zemli Текст предоставлю в ворде, фото тоже скину архивом уже уменьшенные до нужного размера. Карту маршрута добавлять не нужно. По сути только ...
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Здравствуйте!
Нужно сверстать html-письмо.
Макет прикрепляю (есть psd).
Ваши предложения?
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