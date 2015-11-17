Исправление ошибки верстки above-the-fold

Есть неприятная ошибка для пк и моб версии. Нужно ее исправить. Попутно есть проблема со скроллингом. Он не работает.

Сайт должен функционировать и выглядеть как и раньше после всех ваших правок. От вас нужно будет сообщить где и какие строки поменять, удалить, добавить. Указывайте цену и сроки.