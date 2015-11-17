Исправление ошибки верстки above-the-fold

HTML-версткаЗакрытнет заявок145 просмотров
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Есть неприятная ошибка для пк и моб версии. Нужно ее исправить. Попутно есть проблема со скроллингом. Он не работает.

Сайт должен функционировать и выглядеть как и раньше после всех ваших правок. От вас нужно будет сообщить где и какие строки поменять, удалить, добавить. Указывайте цену и сроки.

8 лет назад
ifsa
Юрий 
44 годаСША
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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