Верстка главной страницы

HTML-версткаЗавершен35 заявок414 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые исполнители.

Нужна верстка простенькой странички. Инициатива по анимации элементов приветствуется.

Верстка нужна под WordPress.

8 лет назад
o_shcherb
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
bohdan_vasylenko
Богдан 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 лет назад
$30
2 дня
Отлично сработали. Рекомендую!
Все супер. Рекомендую.
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