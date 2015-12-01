Верстка главной страницы

Нужна верстка макета для ИМ. На выходе просто HTML макет. Не адаптивная. Без bootstrap. На главной странице в шапке слайдер на jQuery. Заявки без указания цены и сроков не рассматриваются.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые исполнители.
Нужна верстка простенькой странички. Инициатива по анимации элементов приветствуется.
Верстка нужна под WordPress.
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