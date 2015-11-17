Отключить адаптивность (бутстрап + вордпресс) и сделать сайт резиновым

Добрый день!

Проект тут http://rb.gordeev.info/, я уже успел над ним довольно поглумиться, пытаясь сделать всё сам :), но исходные файлы на всякий случай оставил.

Нужно отключить адаптивность, чтобы на всех устройствах сайт показывался полного размера с возможностью увеличения. Так же нужно сделать его резиновым - чтобы все блоки равномерно тянулись (за исключением картинок конечно) при разных размерах браузера.