Спарсить каталог клиник

Требуется сверстать несколько страниц сайта. Макеты кандидатам. Пишите цены за лучшие работы в вашем портфолио. без цен рассматривать не буду. Контрольный ответ против ботов "Я бог верстки".
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Нужно спарсить этот каталог - skinwell.ru/companies (содержимое и оформление) и реализовать точно также на другом сайте WordPress.
Цена, сроки?
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