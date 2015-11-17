Спарсить каталог клиник

HTML-версткаЗакрыт4 заявки125 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно спарсить этот каталог - skinwell.ru/companies (содержимое и оформление) и реализовать точно также на другом сайте WordPress.

Цена, сроки?

8 лет назад
Vityok93
Виктор 
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Требуется сверстать несколько страниц сайта

    Требуется сверстать несколько страниц сайта. Макеты кандидатам. Пишите цены за лучшие работы в вашем портфолио. без цен рассматривать не буду. Контрольный ответ против ботов "Я бог верстки".

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Исправление ошибки верстки above-the-fold

    Есть неприятная [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=en&amp;url=eng.8nog.com&amp;tab=mobile]ошибка[/url] для пк и моб версии. Нужно ее исправить. Попутно есть проблема со скроллингом. Он не работает. Сайт должен функционировать и выглядеть как и раньше после всех ваших правок. От вас нужно будет ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка LP

    Нужно сверстать LP. Работа нужна качественная и быстрая. Никакого css, только sass. Есть JS. Если будете использовать фреймворк, его нужно почистить от лишнего.  100% валидность. Оптимизация скорости. Пишите скайп. Прикрепите пару своих работ.

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется адаптивная верстка и установка макета на Wordpress

    Добрый вечер!  Требуется качественная адаптивная верстка и установка всего функционала по верстке и дизайну на Wordpress.  Сроки очень сжатые. Если не умеете делать быстро и качественно - заявку не подавайте.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Вёрстка страницы

    Необходима вёрстка страницы. Адаптивность обязательна. Кто только учится - не пишите. Профи с прайсом 100 $ + прошу тоже не беспокоить.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Добавить адаптивную позицию Joomla 3

    $20

    Нужно добавить адаптивную позицию на платный шаблон Joomla 3 Позиция с лева, специально для фильтра, при этом если опускать страницу в низ, наша новая позиция которую вы добавите, нужно что бы была фиксированой, т.е. оставалась на ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад