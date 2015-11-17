Спарсить каталог клиник

Есть неприятная [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=en&url=eng.8nog.com&tab=mobile]ошибка[/url] для пк и моб версии. Нужно ее исправить. Попутно есть проблема со скроллингом. Он не работает. Сайт должен функционировать и выглядеть как и раньше после всех ваших правок. От вас нужно будет ...