HTML довёрстка проекта

HTML-версткаЗавершен2 заявки157 просмотров
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Человек взялся, недоделал и очень сильно подвёл по срокам 

необходимо доделать вёрстку 

вот дизайн - http://dev.bezumie.net/2.11/

вот вёрстка - http://bezumie.net/html/ 

Необходимо довести до конечного вида в соответствии с ТЗ - https://docs.google.com/document/d/16D9inF1MFEcopW5B-f7k_nzZW61EFCvKBXKofN-TNWw/edit?usp=sharing

HTML
8 лет назад
mediamax
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Qurbanov
Роман 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
37 отзывов
8 лет назад
$45
1 день
Всё отлично, сделали в срок и без каких-либо проблем.
Супер заказчик. Всегда на связи, никаких задержек в работе и оплате. Очень доволен работать с ним. Работаем не первый раз.
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