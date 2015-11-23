Доработки по шаблону WordPress

HTML-версткаЗавершен4 заявки174 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно доработать шаблон WordPress.

1. закончить адаптацию названия файла в форме, чтобы не было такого сильного обрезания http://prntscr.com/93ofny

2. убрать пустые теги http://prntscr.com/93q8bg без изменения отступов и адаптации

3. выровнять блоки, в особенности левый, чтобы было как таблица, а не так http://prntscr.com/93q4vk

4. решить каким-то новым вариантом, эту-же проблему для маленьких экранов http://prntscr.com/93q4g1

Срок - меньше дня

Пишите цену.

WordPress
8 лет назад
InfiniX
27 летРумыния
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Domus159
Дамир 
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$5
2 дня
Всё выполнено 100% +
всё отлично! оплата - точно по факту!
  • Похожие заказы

  • Верстка html письма для email рассылки

    Нужно сверстать письмо - https://yadi.sk/i/YTKOVpxckXJDR (макет скину исполнителю) Срок на завтра на утро. Если раньше, отлично. Верстка табличная. Текст текстом, фоны картинкой. Графику оптимизируем. Особенно внимание уделите корректному отображению в различных email-клиентах (Outlook, TheBat и др.). Детально по ...

    HTML
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • HTML довёрстка проекта

    Человек взялся, недоделал и очень сильно подвёл по срокам  необходимо доделать вёрстку  вот дизайн - http://dev.bezumie.net/2.11/ вот вёрстка - http://bezumie.net/html/  Необходимо довести до конечного вида в соответствии с ТЗ - https://docs.google.com/document/d/16D9inF1MFEcopW5B-f7k_nzZW61EFCvKBXKofN-TNWw/edit?usp=sharing

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Допил Wordpress

    Есть кривая подача блоков в Wordpress http://cryo.499studio.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/ нужно сделать,  чтобы блоки эти был одного размера по высоте и заголовки, тексты и кнопки были на одной линии: и чтобы картинки были одного размера И с новостями тут http://cryo.499studio.ru/ внизу ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Адаптивная верстка страницы

    Добрый день. Нужно адаптивно сверстать страницу сайта и подключить все необходимые скрипты. Вот ссылка на страницу в jpg (psd тоже есть): http://i.imgur.com/AZSgwmS.jpg  ---------------------------------------------- Проекты есть постоянно, поэтому с нормальными исполнителями рассчитываем на постоянное сотрудничество. [b]В заявке к проекту пишите:[/b] 1. Стоимость, ...

    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Реализовать, все что указано в ТЗ (Joomla) Верстка, функционал.

    $200

    Нужно реализовать, все что указано в ТЗ. Сайт на Joomla. В основном это по верстке, но и есть немного по функционалу. ТЗ большое, соответственно и цена не маленькая. В техническом задании описан весь функционал сайта. Что то уже сделано, ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка главной страницы

    Здравствуйте, уважаемые исполнители. Нужна верстка простенькой странички. Инициатива по анимации элементов приветствуется. Верстка нужна под WordPress.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка макета

    Нужна верстка макета для ИМ. На выходе просто HTML макет. Не адаптивная. Без bootstrap. На главной странице в шапке слайдер на jQuery. Заявки без указания цены и сроков не рассматриваются.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • HTMl-верстка одностраничника

    Добрый день, необходимо сделать качественную, кроссбраузерную верстку странички из psd шаблона. http://data2.floomby.com/files/share/13_11_2015/12/k1UbaNkJkKuMVnNCXVW7w.jpg

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад