Доработки по шаблону WordPress

Есть кривая подача блоков в Wordpress http://cryo.499studio.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/ нужно сделать, чтобы блоки эти был одного размера по высоте и заголовки, тексты и кнопки были на одной линии: и чтобы картинки были одного размера И с новостями тут http://cryo.499studio.ru/ внизу ...