Верстка html письма для email рассылки

Нужно сверстать письмо - https://yadi.sk/i/YTKOVpxckXJDR (макет скину исполнителю)

Срок на завтра на утро. Если раньше, отлично.

Верстка табличная. Текст текстом, фоны картинкой. Графику оптимизируем.

Особенно внимание уделите корректному отображению в различных email-клиентах (Outlook, TheBat и др.). Детально по доступным в них свойствах можно смотреть тут - https://www.campaignmonitor.com/css/

Все стили инлайново. Все отступы перевязывать однопиксельным заполнителем.

На выходе нужно иметь index.html с версткой и папка img/ с картинками.

Я сам web разработчик. Проверю и все косяки увижу сразу. Задавайте вопросы. Если чего-то не знаете, подскажу.

Сам с этой задачей просто не успеваю. Если сработаемся, то есть масса разноплановых задач по верстке и не только.