Верстка html письма для email рассылки

Человек взялся, недоделал и очень сильно подвёл по срокам необходимо доделать вёрстку вот дизайн - http://dev.bezumie.net/2.11/ вот вёрстка - http://bezumie.net/html/ Необходимо довести до конечного вида в соответствии с ТЗ - https://docs.google.com/document/d/16D9inF1MFEcopW5B-f7k_nzZW61EFCvKBXKofN-TNWw/edit?usp=sharing
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать письмо - https://yadi.sk/i/YTKOVpxckXJDR (макет скину исполнителю)
Срок на завтра на утро. Если раньше, отлично.
Верстка табличная. Текст текстом, фоны картинкой. Графику оптимизируем.
Особенно внимание уделите корректному отображению в различных email-клиентах (Outlook, TheBat и др.). Детально по доступным в них свойствах можно смотреть тут - https://www.campaignmonitor.com/css/
Все стили инлайново. Все отступы перевязывать однопиксельным заполнителем.
На выходе нужно иметь index.html с версткой и папка img/ с картинками.
Я сам web разработчик. Проверю и все косяки увижу сразу. Задавайте вопросы. Если чего-то не знаете, подскажу.
Сам с этой задачей просто не успеваю. Если сработаемся, то есть масса разноплановых задач по верстке и не только.
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