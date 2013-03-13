Дизайн сайта по ТЗ

$380
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка127 просмотров
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Нужно разработать дизайн сайта согласно ТЗ

http://www.sendspace.com/file/yzz9vw

Дизайн сайта
11 лет назад
Moisha
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
stylemix
Каримов 
36 летУзбекистан
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$380
10 дней
Задание выполнено согласно ТЗ и в указанные сроки.
Чёткое т.з, достойная оплата. Советую всем!
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