Редизайн 2 страниц сервиса IPTV + логотип

# 1 — $ 400 # 2 — $ 50 # 3 — $ 20

http://Sovok.TV - сервис онлайн ТВ. Продает свои услуги в основном для европейских стран.

Доступ для Российских IP закрыт. Из РФ можно посмотреть на сайт через прокси.

Требуется эксклюзивный, красивый дизайн главной страницы + одной внутренней на Ваш выбор + Логотип.

Что необходимо:

Лого сверху.

Оставить на главной странице слайдер с новостями\акциями. Нарисовать к нему 3 слайда к текущим текстам.

Должна присутствовать форма авторизации пользователя в двух видах ( форма для ввода логина\пароля и эта же формы для уже авторизованного пользователя )

В футере счетчики и значки платежных систем.

Кнопки социальных сетей - поделиться ссылкой (addthis)

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