Дизайн сайта для автоломбарда

$35
Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки128 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сроки жмут)

кто сможет быстро?

Дизайн сайта
11 лет назад
maxidenn
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
111 отзывов(-4)
  • Похожие заказы

  • Требуется дизайн сайта РА

    Друзья-товарищи. Нужен фирстиль для РА в Алма-Ате. Название «Пиран». Соответственно агрессивно-рыбная тема не исключается. Из необходимого: Лого (плюс цвета) Визитки Макет сайта Шаблонщиков по-дружески попрошу не беспокоить. Внешность РА должна быть агрессивной, и привлекательной одновременно, поэтому работа для профи. Жду ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание дизайна для сайта-каталога

    Необходимо разработать дизайн сайта-каталога плитки и обоев. Дизайн должен быть темный и выглядеть стильно. Требуется разработка 3 макетов страниц (главная, каталога и подкаталогов). Подробнее в личку.

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт под ключ

    Нужно сделать сайт под ключ,закачать и настроить все на хостинге,поставить всевозможные защиты сайта от взлома.Есть сайт компании,построенный на джумле 1.5,нужно сделать красивый редизайн сайта на джумле 2.5 или выше(или педлагайте свои варианты CMS),по возможности сохраняя ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта-визитки

    Необходим дизайн сайта-визитки. Тематика - рихтовка автомобилей и удаление царапин без покраски. Жду предложений по стоимости и срокам. Просьба стоимость не завышать. Бюджет не очень большой но достаточный для качественной работы. Обязательно указывайте стоимость и ссылку на портфолио.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад