Создание дизайна для сайта-каталога

Дизайн сайтовЗакрыт43 заявки249 просмотров
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Необходимо разработать дизайн сайта-каталога плитки и обоев. Дизайн должен быть темный и выглядеть стильно.

Требуется разработка 3 макетов страниц (главная, каталога и подкаталогов).

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11 лет назад
magic25
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад