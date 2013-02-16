Нужен дизайн строительного информационного портала. Пример того что нужно http://nuzhendom.ru/ Более детальное ТЗ предоставлю. Прикрепляйте портфолио. Пользователей без отзывов просьба не беспокоить
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим дизайн сайта-визитки.
Тематика - рихтовка автомобилей и удаление царапин без покраски.
Жду предложений по стоимости и срокам.
Просьба стоимость не завышать.
Бюджет не очень большой но достаточный для качественной работы.
Обязательно указывайте стоимость и ссылку на портфолио.
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