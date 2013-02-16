Дизайн сайта-визитки

Дизайн сайтовЗавершен38 заявок343 просмотра
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Необходим дизайн сайта-визитки.

Тематика - рихтовка автомобилей и удаление царапин без покраски.

Жду предложений по стоимости и срокам.

Просьба стоимость не завышать.

Бюджет не очень большой но достаточный для качественной работы.

Обязательно указывайте стоимость и ссылку на портфолио.

Дизайн сайта
11 лет назад
vipwebs
46 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
manule
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов(-5)
11 лет назад
$100
3 дня
Отличный исполнитель. Работает быстро и самое главное качественно. Буду продолжать работать. Рекомендую.
Просто отличный заказчик. Постоянно онлайн, помогает советами, работали без предоплаты и оплата моментально после утверждения дизайна. Так что рекомендую как честного и ответственного заказчика. С удовольствием продолжаю сотрудничество!