Нужно немного переделать дизайн сайта

Вот сайт http://www.gold-stroy.ru/

Нужно переделать шапку сайта. Вот пример шапки http://www.zmdizain.ru/

Вместо надписи "Профессиональный дизайн и ремонт — наша работа!" должна быть "Компания Сфера - строительство, отделка, ландшафтный дизайн". Шрифты такие же, телефон там же. Смена фоток (5-6шт) в шапке в цикле 3-4 сек. Фон от темно- коричневого к светлому. Слева список ссылок , вместо этих ссылок нужно поставить четыре ссылки что сейчас у нас под шапкой (строительство, отделка, ландшафтный дизайн, портфолио)

Фото для слайда я подберу и вышлю.

Кто и за сколько возьмется за работу?