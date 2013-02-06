Нужно немного переделать дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок195 просмотров
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Вот сайт http://www.gold-stroy.ru/

Нужно переделать шапку сайта. Вот пример шапки http://www.zmdizain.ru/

Вместо надписи "Профессиональный дизайн и ремонт — наша работа!" должна быть "Компания Сфера - строительство, отделка, ландшафтный дизайн". Шрифты такие же, телефон там же. Смена фоток (5-6шт) в шапке в цикле 3-4 сек. Фон от темно- коричневого к светлому. Слева список ссылок , вместо этих ссылок нужно поставить четыре ссылки что сейчас у нас под шапкой (строительство, отделка, ландшафтный дизайн, портфолио)

Фото для слайда я подберу и вышлю.

Кто и за сколько возьмется за работу?

Дизайн сайта
11 лет назад
dimas562
29 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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