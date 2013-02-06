Нужно немного переделать дизайн сайта

Нужно создать дизайн для бесплатной CMS (на Ваш выбор). Тема: Праздничное агентство. Вид: Яркий, "веселый" дизайн. Срок исполнения: 7-10 дней.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вот сайт http://www.gold-stroy.ru/
Нужно переделать шапку сайта. Вот пример шапки http://www.zmdizain.ru/
Вместо надписи "Профессиональный дизайн и ремонт — наша работа!" должна быть "Компания Сфера - строительство, отделка, ландшафтный дизайн". Шрифты такие же, телефон там же. Смена фоток (5-6шт) в шапке в цикле 3-4 сек. Фон от темно- коричневого к светлому. Слева список ссылок , вместо этих ссылок нужно поставить четыре ссылки что сейчас у нас под шапкой (строительство, отделка, ландшафтный дизайн, портфолио)
Фото для слайда я подберу и вышлю.
Кто и за сколько возьмется за работу?
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