Дизайн блога про ремонт квартиры

Необходимо проработать дизайн блога о ремонте квартиры.

Необходимо, чтобы было понятно и без статей, о чём этот сайт, хотя не обязательно? наподобие как здесь - http://remontirovat.ru.

Был сделан только логотип в шапке здесь - http://remontset.ru - для этого сайта и надо делать дизайн. Можете оттолкнуться от дизайна логотипа, если это возможно. Цветовая гамма, тёплая, но ни как не серая, как сейчас на блоге.

Нужно сделать дизайн и блоков подписки на рассылку и социальных сетей вроде как здесь -http://mas-te.ru/remont-v-dome/remont-kvartiry-s-nulya/ или здесь - http://babyremont.ru/interesnoe-o-remonte/kak-sdelat-remont-v-kvartire-deshevle-na-50-10-proschitannyh-sposobov.html

Также дизайн сайдбара.

То же о форме цитирования на блоге.

Без цены за свою работу прошу не писать вообще.