Подготовить иллюстрации для разделов сайта

Разработать или позаимствовать отдельные элементы из имеющихся сайтов конкурентов, сайт для автомобильной компании. примеры ТЗ не писал так-что задавайте вопросы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, уважаемые фрилансеры!
Задача в следующем:
На сайте имеются страницы с услугами.
Нужно для этих страниц подобрать, обработать или разработать иллюстрации, которые будут размещаться на соответствующих страницах. Чтобы текстовое описание сделать более презентабельным и интересным (так как сухой текст никто читать не будет).
Т.е. каждую страницу нужно как-то уникализировать (контентную область. Общая структура страниц остается одинаковой).
Пишите, кому интересен данный проект. Обсудим.
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