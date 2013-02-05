Подготовить иллюстрации для разделов сайта

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Задача в следующем:

На сайте имеются страницы с услугами.

Нужно для этих страниц подобрать, обработать или разработать иллюстрации, которые будут размещаться на соответствующих страницах. Чтобы текстовое описание сделать более презентабельным и интересным (так как сухой текст никто читать не будет).

Т.е. каждую страницу нужно как-то уникализировать (контентную область. Общая структура страниц остается одинаковой).

Пишите, кому интересен данный проект. Обсудим.