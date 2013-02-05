Требуется адаптивный дизайн сайта (3 страницы)

Добрый день! Необходим дизайн сайта. Желательно два варианта дизайна, так легче будет делать корректировку, чтобы быстрее придти к единому стилю. Оплата после утверждения дизайна. Тематика сайта продажа клея, герметики и материалов, для подготовки и обработки различных поверхностей ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется адаптивный дизайн сайта – всего 3 страницы (индекс и 2 внутренних).
* Дизайн уже прототипирован на бумагу.
* В дизайне используется минимум графики
Жду от Вас цены.
PS. Обязательно наличие портфолио.
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