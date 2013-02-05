Требуется адаптивный дизайн сайта (3 страницы)

Добрый день! Необходим дизайн сайта. Желательно два варианта дизайна, так легче будет делать корректировку, чтобы быстрее придти к единому стилю. Оплата после утверждения дизайна. Тематика сайта продажа клея, герметики и материалов, для подготовки и обработки различных поверхностей ...