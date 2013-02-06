MaximErmak

Ищу человека знающего хорошо английский, знающего современный английский, его сленг. Знающих на уровне: "usually i get up at 7 o'clock", "hello i love you" просьба не беспокоить. И так ...
Копирайтинг18 заявок
Закрыт
9 лет назад
Ищу человека знающего хорошо английский, знающего современный английский, его сленг. Знающих на уровне: "usually i get up at 7 o'clock", "hello i love you" просьба не беспокоить. И так ...
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