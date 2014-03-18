Сделать дизайн уже существующего сайта

$500
Дизайн сайтовЗавершен35 заявок438 просмотров
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необходимо сделать дизайн ресурса rolikideshevo.ru

приоритеты - юзабилити, логичность, визуальная легкость (яндекс, гугл, сайт йоты и подобное).

функционал весь остается без изменений.

Все детали - в личку.

Спасибо всем заранее.

11 лет назад
ayarkin
Яркин 
51 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
tira_mi_su
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
14 часов назад
11 лет назад
$400
7 дней
Все было достаточно профессионально. Работа была сделана в срок, все материалы для верстки предоставлены. Хотелось более креативного подхода, но в целом результат удовлетворил.
Спасибо за интересный проект!
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