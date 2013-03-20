Необходимо доработать 2 джумловских шаблона

Дизайн сайтовЗавершен3 заявки157 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо доработать 2 джумловских шаблона. Снять скрины или найти ПСД-шки, и изменить содержимое, а именно сменить имиджи и названия новостей и статей, сменить подложку. Один из двух, утвержденных заказчиком, нужно будет окончательно доработать.

11 лет назад
nemoss
53 годаАзербайджан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Nicholass
Дмитрий 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$40
2 дня
Исполнитель постоянно оставался на связи изучал ТЗ, но так и не получилось поработать. ничего толком сказать не могу.
Отличный работодатель. Постоянно находится на связи что дает возможность разобрать все тонкости ТЗ. Легкое общение и просто адекватное отношение к исполнителю.
  • Похожие заказы

  • Требуется адаптивный дизайн сайта (3 страницы)

    $500

    Требуется адаптивный дизайн сайта – всего 3 страницы (индекс и 2 внутренних). * Дизайн уже прототипирован на бумагу. * В дизайне используется минимум графики Жду от Вас цены. PS. Обязательно наличие портфолио.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта

    Добрый день! Необходим дизайн сайта. Желательно два варианта дизайна, так легче будет делать корректировку, чтобы быстрее придти к единому стилю. Оплата после утверждения дизайна. Тематика сайта продажа клея, герметики и материалов, для подготовки и обработки различных поверхностей ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать дизайн уже существующего сайта

    $500

    необходимо сделать дизайн ресурса rolikideshevo.ru приоритеты - юзабилити, логичность, визуальная легкость (яндекс, гугл, сайт йоты и подобное). функционал весь остается без изменений. Все детали - в личку. Спасибо всем заранее.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн и верстка строительного сайта под WordPress

    $50

    Нужен дизайн похожий на этот http://istra-stroy.ru/ , т.е. очень насыщенный информацией, разными блоками, блоком соц. сетей и т.д. Картинки к названиям рубрик обязательны. +Кроссбраузерность. Дизайн надо сверстать под WordPress.

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Web-дизайнер

    Требуется web- дизайнера на удаленную работу. Требования: - создание баннеров и графических элементов сайта; - создание flash-баннеров и анимации; - создание логотипов, иконок; Условия: - удаленная работа; - неполная занятость; - креативность; Оплата договорная. Резюме и портфолио присылайте на почту [email protected].

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад