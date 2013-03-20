Необходимо доработать 2 джумловских шаблона. Снять скрины или найти ПСД-шки, и изменить содержимое, а именно сменить имиджи и названия новостей и статей, сменить подложку. Один из двух, утвержденных заказчиком, нужно будет окончательно доработать.