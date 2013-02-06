Редизайн сайта

Впервые мне пришлось работать с исполнителем в удаленном доступе, но, благодаря Игорю, мне этот опыт даже понравился. Он тонко проникся во все детали по редизайну сайта. Очень поразила его скорость исполнения и креативность мысли. Макет главной страницы был утвержден с 1 раза. Еще несколько дней ушло на внутренние страницы, мелкие поправки, верстку и интегрирование нового дизайна. Все качественно и в срок. Игорь очень отзывчивый и всегда он-лайн. Не могу налюбоваться на свой сайт. Будем и дальше сотрудничать!!!