Редизайн сайта

$330
Дизайн сайтовЗавершен19 заявок231 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется сделать редизайн сайта с последующим его интегрированием и натяжкой.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
11 лет назад
Chummie
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
uglevich
Игорь 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$330
4 дня
Впервые мне пришлось работать с исполнителем в удаленном доступе, но, благодаря Игорю, мне этот опыт даже понравился. Он тонко проникся во все детали по редизайну сайта. Очень поразила его скорость исполнения и креативность мысли. Макет главной страницы был утвержден с 1 раза. Еще несколько дней ушло на внутренние страницы, мелкие поправки, верстку и интегрирование нового дизайна. Все качественно и в срок. Игорь очень отзывчивый и всегда он-лайн. Не могу налюбоваться на свой сайт. Будем и дальше сотрудничать!!!
Отличный заказчик. Ильсина предоставила четко составленное тех. задание. Оплата производится своевременно и в полном объеме. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
  • Похожие заказы

  • Сайт свадебного салона (дизайн)

    Для свадебного салона требуется разработать дизайн сайта и визуальный образ в целом. Для начала - только графику, т.к. не хочу смешивать задачи. В дальнейшем дизайн будет натягиваться на amiro.cms, при этом возможно потребуется Ваше участие ...

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется дизайн для нескольких сайтов

    Требуется нарисовать 5-10 дизайнов (включая верстку). Сайты будут с одинаковым набором функционала, то есть нарисовав 1 вариант остальные можно делать по этой же схеме, меняя местами блоки и несколько видоизменяя их. В каждом дизайне будет ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн блога про ремонт квартиры

    $250

    Необходимо проработать дизайн блога о ремонте квартиры. Необходимо, чтобы было понятно и без статей, о чём этот сайт, хотя не обязательно? наподобие как здесь - http://remontirovat.ru. Был сделан только логотип в шапке здесь - http://remontset.ru - для ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Подготовить иллюстрации для разделов сайта

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Задача в следующем: На сайте имеются страницы с услугами. Нужно для этих страниц подобрать, обработать или разработать иллюстрации, которые будут размещаться на соответствующих страницах. Чтобы текстовое описание сделать более презентабельным и интересным (так как ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимо доработать 2 джумловских шаблона

    Необходимо доработать 2 джумловских шаблона. Снять скрины или найти ПСД-шки, и изменить содержимое, а именно сменить имиджи и названия новостей и статей, сменить подложку. Один из двух, утвержденных заказчиком, нужно будет окончательно доработать.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется адаптивный дизайн сайта (3 страницы)

    $500

    Требуется адаптивный дизайн сайта – всего 3 страницы (индекс и 2 внутренних). * Дизайн уже прототипирован на бумагу. * В дизайне используется минимум графики Жду от Вас цены. PS. Обязательно наличие портфолио.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта

    Добрый день! Необходим дизайн сайта. Желательно два варианта дизайна, так легче будет делать корректировку, чтобы быстрее придти к единому стилю. Оплата после утверждения дизайна. Тематика сайта продажа клея, герметики и материалов, для подготовки и обработки различных поверхностей ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать дизайн уже существующего сайта

    $500

    необходимо сделать дизайн ресурса rolikideshevo.ru приоритеты - юзабилити, логичность, визуальная легкость (яндекс, гугл, сайт йоты и подобное). функционал весь остается без изменений. Все детали - в личку. Спасибо всем заранее.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад