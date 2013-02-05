Сайт свадебного салона (дизайн)

Дизайн сайтовЗакрыт30 заявок246 просмотров
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Для свадебного салона требуется разработать дизайн сайта и визуальный образ в целом. Для начала - только графику, т.к. не хочу смешивать задачи. В дальнейшем дизайн будет натягиваться на amiro.cms, при этом возможно потребуется Ваше участие (содействие в верстке, дорисовка "забытых" элементов и т.п.).

Основные моменты:

1. Требования к картинке - ВЫСОКИЕ, заказчик ПРИДИРЧИВЫЙ. Мне нужен красивый, стильный сайт с запоминающимся "лицом". Вот примеры, на мой взгляд, достойного дизайна на данную тему: http://www.salon-romance.ru, http://svadbakapriz.ru, http://www.npbride.ru, http://templates.cms-guide.com/41852/home

2. Вариант "платим 100% вперед и молимся на вдохновение дизайнера" мне не подходит. При интересном портфолио я готов как-то оплатить "нулевой цикл", однако о серьезных предоплатах можно говорить только после появления вменяемой концепции/наброска.

Я не ищу халявы, но мне нужен результат, а не Ваши человеко-часы.

ТЗ с перечнем страниц и структурой информации в приложении. Отклонения в принципе возможны, идеи и обсуждения - всячески приветствуются ;) На все вопросы готов ответить в личке

11 лет назад
a_rk
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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