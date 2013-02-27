Дизайн сайта производителя печенья

$100
Дизайн сайтовЗавершен9 заявок1643 просмотра
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#1$100

Требуется сделать дизайн сайта-визитки для производителя печенья и других сладостей. ТЗ нет, наполнение стандартное для сайта-визитки компании.

Дизайн сайта
11 лет назад
smakarov
Ярослав 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва
Победитель конкурса
Habs_ART
Хаблат 
30 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
70 отзывов
11 лет назад
#1
Работой Хаблата остался доволен, все было сделано точно по ТЗ и в срок.
Большое спасибо Ярославу, за проведение столь интересного конкурса! Было очень приятно в нем участвовать! Удачи!
Заявки фрилансеров
Habs_ART
Хаблат 
30 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
70 отзывов
11 лет назад
#1
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