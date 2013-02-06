Нужно сделать сайт под ключ,закачать и настроить все на хостинге,поставить всевозможные защиты сайта от взлома.Есть сайт компании,построенный на джумле 1.5,нужно сделать красивый редизайн сайта на джумле 2.5 или выше(или педлагайте свои варианты CMS),по возможности сохраняя корпоративные цвета и стилистику некоторых элементов.За основу можно взять текста основного сайта(потом переписываться будут).Новшество или креатив от фрилансеров приветствуются.

Если все будет сделанно качественно,оперативно, и талантливо,закажем еще 3 похожих сайта.

Фрилансеров будем отбирать на конкурсной основе - от Вас нужно Ваше видение главной страницы сайта(адрес и подробности скину в личку),если оно будет интересным мы готовы продолжить работу.Оплата только поэтапная на яндекс кошелек(оплата на другие системы возможна,но комиссия за операции эт Ваша проблема)

Бюджет минимальный!