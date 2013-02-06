Дизайн для сайта детского сада

Требуется создать дизайн сайта-визитки аренды автомобилей, цветовая гамма(серо-желтая) и функционал как на www.rentavto.ru.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ нет. Наполнение типовое для подобных проектов. Дизайн требуется "детский".
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