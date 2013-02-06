Шаблон под joomla

Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка115 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создание валидного шаблона под joomla в связке с Virtuemart, по продаже систем кондиционирования.

Сам дизайн необходимо взять с платного шаблона. Присутствует небольшой элемент флеш (дует воздух с кондиционера)..

Интересует исполнитель для небольшого бюджета.

Пример шаблона во вложении

Joomla
11 лет назад
motos
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад