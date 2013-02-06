Шаблон под joomla

Сроки жмут) кто сможет быстро?
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Требуется создание валидного шаблона под joomla в связке с Virtuemart, по продаже систем кондиционирования.
Сам дизайн необходимо взять с платного шаблона. Присутствует небольшой элемент флеш (дует воздух с кондиционера)..
Интересует исполнитель для небольшого бюджета.
Пример шаблона во вложении
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