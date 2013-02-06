Необходимо отрисовать коллаж для сайта

Требуется создание валидного шаблона под joomla в связке с Virtuemart, по продаже систем кондиционирования. Сам дизайн необходимо взять с платного шаблона. Присутствует небольшой элемент флеш (дует воздух с кондиционера).. Интересует исполнитель для небольшого бюджета. Пример шаблона во ...
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Так же как яхта в этой луже, нужно сделать с плавающим экскаватором ну или похоже на это. Что бы в центре сайта нормально смотрелось. Можно как на белом фоне, так и на темном, главное чтобы стилизовать небо облака и т.д. под этот фон.
Жду предложений.
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