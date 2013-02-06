Необходимо отрисовать коллаж для сайта

Так же как яхта в этой луже, нужно сделать с плавающим экскаватором ну или похоже на это. Что бы в центре сайта нормально смотрелось. Можно как на белом фоне, так и на темном, главное чтобы стилизовать небо облака и т.д. под этот фон.

Жду предложений.