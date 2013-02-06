Уникальный шаблон для сайта на DLE 9.8

Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки109 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт для молодых родителей(воспитание детей, роды, женские статьи) на DLE 9.5. Нужен новый дизайн и переезд на DLE 9.8. На сайте планируется размещать рекламу Google adsense. Поэтому необходима возможность гибкого управления размещением блоков рекламы. Шаблон должен выглядеть свежо и современно.(нравятся шаблоны на http://themeforest.net/) Шаблон не должен быть чрезмерно перегружен элементами. По запросу покажу как сайт выглядит сейчас.

11 лет назад
hadson82
Павел 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн для платформы gollos.com

    Ищу дизайнера, который может создать и внедрить дизайн для платформы gollos Gollos.com. Пишите пожалуйста сразу приблизительную стоимость и сроки.

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимо отрисовать коллаж для сайта

    $50

    Так же как яхта в этой луже, нужно сделать с плавающим экскаватором ну или похоже на это. Что бы в центре сайта нормально смотрелось. Можно как на белом фоне, так и на темном, главное чтобы ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Шаблон под joomla

    Требуется создание валидного шаблона под joomla в связке с Virtuemart, по продаже систем кондиционирования. Сам дизайн необходимо взять с платного шаблона. Присутствует небольшой элемент флеш (дует воздух с кондиционера).. Интересует исполнитель для небольшого бюджета. Пример шаблона во ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется дизайн сайта РА

    Друзья-товарищи. Нужен фирстиль для РА в Алма-Ате. Название «Пиран». Соответственно агрессивно-рыбная тема не исключается. Из необходимого: Лого (плюс цвета) Визитки Макет сайта Шаблонщиков по-дружески попрошу не беспокоить. Внешность РА должна быть агрессивной, и привлекательной одновременно, поэтому работа для профи. Жду ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание дизайна для сайта-каталога

    Необходимо разработать дизайн сайта-каталога плитки и обоев. Дизайн должен быть темный и выглядеть стильно. Требуется разработка 3 макетов страниц (главная, каталога и подкаталогов). Подробнее в личку.

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    11 лет назад