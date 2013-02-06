Уникальный шаблон для сайта на DLE 9.8

Ищу дизайнера, который может создать и внедрить дизайн для платформы gollos Gollos.com. Пишите пожалуйста сразу приблизительную стоимость и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт для молодых родителей(воспитание детей, роды, женские статьи) на DLE 9.5. Нужен новый дизайн и переезд на DLE 9.8. На сайте планируется размещать рекламу Google adsense. Поэтому необходима возможность гибкого управления размещением блоков рекламы. Шаблон должен выглядеть свежо и современно.(нравятся шаблоны на http://themeforest.net/) Шаблон не должен быть чрезмерно перегружен элементами. По запросу покажу как сайт выглядит сейчас.
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