Разработка дизайна макета для личного кабинета

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ТРЕБОВАНИЯ К ДИЗАЙН МАКЕТУ
Общее:
- Личный кабинет должен иметь строгое оформление.
- Общая стилистика элементов должна быть приближена к metro стилю (ориентируйтесь на плоскость элементов).
- Избегайте округлых форм, сильно выраженных градиентов, излишних теней под элементами, явно выраженных объемных элементов.
- Основные элементы управления (меню, фильтры, кнопки действий), необходимо делать достаточно крупными для удобного использования при работе через планшетные компьютеры.
- Обратите внимания на факт достаточной загруженности центральной стоит подумать над внешним видом ее элементов.
Цветовое решение:
- Над цветовым решением мы предлагаем Вам подумать самостоятельно.
- При формирование данного пункта, учтите, что личный кабинет разрабатывается как удобный и лаконичный инструмент.
- Избегайте не обосновано резко граничащих тонов цвета. Используйте светлые тона.
Структура:
- Не резиновое построение страницы.
- Рабочая часть должна быть ориентированна на минимальное разрешение экрана 1024x768.
Структура личного кабинета должна состоять из четырех основных блоков:
- Верхний колонтитул (header)
- Нижний колонтитул (footer)
- Блок основного меню (располагаем с лева)
- Центральный блок (для вывода основной информации)
Верхний колонтитул (header):
- Место для логотипа (можете на этом этапе написать любое название)
- Название текущего раздела
- ФИО текущего пользователя
- Возможно наличие уведомлений о количестве входящих сообщений
- Растянуть на всю ширину экрана
- Не должен занимать значительного пространства по вертикали
Блок основного меню (располагаем с лева):
- Основные разделы личного кабинета разбитые на категории. Пункты меню должны иметь достатоную высоту для удобного использования на планшетных компьютерах. Для пунктов меню должно быть предусмотренно место с информацией о количестве обновлений в соответствующем ему разделе
- Логотип текущей компании (грузовладелец или перевозчик). Логотип должен быть выделен на общем фоне левого блока (предлагаем подумать как это сделать).
- Дополнительное меню отвечающее за сервисные разделы (настройки, лицензия, выход). Меню должно быть выделено в более низкий приоритет относительно меню с основными разделами личного кабинета
Центральный блок (для вывода основной информации):
- Пример формы (select, text, textareal, button). Высоту полей лучше сделать побольше, подумать над фоном и цветом границ. Указать описание для полей. Указать заполненное поле. Указать ошибку для данного поля
- Пример оформления таблицы (Заголовки таблицы c указателями фильтрации, содержание полей таблицы, чекбоксы, пиктограммы всплывающего меню). Таблицу оформляйте без использования границ (border). Можно отдельно выделить шапку таблицы а строки между собой отделять цветом.
- Пример оформления события.
- Дополнительное меню (блок с фильтрами). Расположить в верхней части рассматриваемого блока. Размер пунктов меню сделать достаточным для удобного использования через планшетные компьютеры.
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