Разработка дизайна макета для личного кабинета

ТРЕБОВАНИЯ К ДИЗАЙН МАКЕТУ

Общее:

- Личный кабинет должен иметь строгое оформление.

- Общая стилистика элементов должна быть приближена к metro стилю (ориентируйтесь на плоскость элементов).

- Избегайте округлых форм, сильно выраженных градиентов, излишних теней под элементами, явно выраженных объемных элементов.

- Основные элементы управления (меню, фильтры, кнопки действий), необходимо делать достаточно крупными для удобного использования при работе через планшетные компьютеры.

- Обратите внимания на факт достаточной загруженности центральной стоит подумать над внешним видом ее элементов.

Цветовое решение:

- Над цветовым решением мы предлагаем Вам подумать самостоятельно.

- При формирование данного пункта, учтите, что личный кабинет разрабатывается как удобный и лаконичный инструмент.

- Избегайте не обосновано резко граничащих тонов цвета. Используйте светлые тона.

Структура:

- Не резиновое построение страницы.

- Рабочая часть должна быть ориентированна на минимальное разрешение экрана 1024x768.

Структура личного кабинета должна состоять из четырех основных блоков:

- Верхний колонтитул (header)

- Нижний колонтитул (footer)

- Блок основного меню (располагаем с лева)

- Центральный блок (для вывода основной информации)

Верхний колонтитул (header):

- Место для логотипа (можете на этом этапе написать любое название)

- Название текущего раздела

- ФИО текущего пользователя

- Возможно наличие уведомлений о количестве входящих сообщений

- Растянуть на всю ширину экрана

- Не должен занимать значительного пространства по вертикали

Блок основного меню (располагаем с лева):

- Основные разделы личного кабинета разбитые на категории. Пункты меню должны иметь достатоную высоту для удобного использования на планшетных компьютерах. Для пунктов меню должно быть предусмотренно место с информацией о количестве обновлений в соответствующем ему разделе

- Логотип текущей компании (грузовладелец или перевозчик). Логотип должен быть выделен на общем фоне левого блока (предлагаем подумать как это сделать).

- Дополнительное меню отвечающее за сервисные разделы (настройки, лицензия, выход). Меню должно быть выделено в более низкий приоритет относительно меню с основными разделами личного кабинета

Центральный блок (для вывода основной информации):

- Пример формы (select, text, textareal, button). Высоту полей лучше сделать побольше, подумать над фоном и цветом границ. Указать описание для полей. Указать заполненное поле. Указать ошибку для данного поля

- Пример оформления таблицы (Заголовки таблицы c указателями фильтрации, содержание полей таблицы, чекбоксы, пиктограммы всплывающего меню). Таблицу оформляйте без использования границ (border). Можно отдельно выделить шапку таблицы а строки между собой отделять цветом.

- Пример оформления события.

- Дополнительное меню (блок с фильтрами). Расположить в верхней части рассматриваемого блока. Размер пунктов меню сделать достаточным для удобного использования через планшетные компьютеры.