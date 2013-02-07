Дизайн сайта женской тематики

Дизайн сайтовЗакрыт24 заявки257 просмотров
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Ищу дизайнера, который сделает дизайн для сайта с узкой тематикой - роды, дизайн должен предусматривать увеличение тематики, подробности в ЛС, четкого ТЗ нет - да и собственно четких указаний тоже.

Приоритет низким ценам и креативу, в перспективе работа в дальнейшем на хороших условиях с ценами выше.

Дизайн сайта
11 лет назад
vip_123456
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
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