Дизайн сайта женской тематики

Ищу дизайнера, который сделает дизайн для сайта с узкой тематикой - роды, дизайн должен предусматривать увеличение тематики, подробности в ЛС, четкого ТЗ нет - да и собственно четких указаний тоже.

Приоритет низким ценам и креативу, в перспективе работа в дальнейшем на хороших условиях с ценами выше.