Дизайн сайта, каталог домашней обуви

Здравствуйте!

Нужен дизайн главной страницы.

Бюджет 3000 руб.

Есть маленькое производство: домашняя обувь.

Фотки тут:

http://yadi.sk/d/QTh6Rakj2Qp9p

там же эблема, это типа лого (да-да, я понимаю что это ужасно, но заказчиков не выбирают)

Нужен дизайн главной страницы.

Горизонтальное меню:

1) Главная

2) О компании

3) Каталог

4) Контакты

В шапке сайта обязательно один общий телефон и 4 точки продаж:

ул.Гагарина, 40 (цоколь)

Фрунзенский рынок, 4 зал

Октябрьский рынок, 1 ряд, 1 место

Центральный рынок, палатка № 161

В центральной части на главной странице:

кратенько текст о компании

ниже новинки в формате фотка+название+цена

Нужно просто и аккуратно и относительно быстро.

От вас цена/срок и примеры того что вы по дизайну в рамках бюджета сможете предложить.