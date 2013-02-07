Дизайн сайта, каталог домашней обуви

$100
Дизайн сайтовЗакрыт23 заявки235 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Нужен дизайн главной страницы.

Бюджет 3000 руб.

Есть маленькое производство: домашняя обувь.

Фотки тут:

http://yadi.sk/d/QTh6Rakj2Qp9p

там же эблема, это типа лого (да-да, я понимаю что это ужасно, но заказчиков не выбирают)

Нужен дизайн главной страницы.

Горизонтальное меню:

1) Главная

2) О компании

3) Каталог

4) Контакты

В шапке сайта обязательно один общий телефон и 4 точки продаж:

ул.Гагарина, 40 (цоколь)

Фрунзенский рынок, 4 зал

Октябрьский рынок, 1 ряд, 1 место

Центральный рынок, палатка № 161

В центральной части на главной странице:

кратенько текст о компании

ниже новинки в формате фотка+название+цена

Нужно просто и аккуратно и относительно быстро.

От вас цена/срок и примеры того что вы по дизайну в рамках бюджета сможете предложить.

Дизайн сайта
11 лет назад
ferumist
Иван 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта и верстка под Джумлу.

    $100

    Требуется дизайн несложного сайта и (по возможности) верстка шаблона под Джумлу. Сайт для фирмы по монтажу теплосчетчиков. Чтоб было яснее что за фирма - вот сайт подобной фирмы http://www.tserv-m.ru/index.html . Но этот сайт ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Редизайн 2 страниц сервиса IPTV + логотип

    $470

    http://Sovok.TV - сервис онлайн ТВ. Продает свои услуги в основном для европейских стран. Доступ для Российских IP закрыт. Из РФ можно посмотреть на сайт через прокси. Требуется эксклюзивный, красивый дизайн главной страницы + одной внутренней ...

    Дизайн сайтов3 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка дизайна макета для личного кабинета

    $150

    ТРЕБОВАНИЯ К ДИЗАЙН МАКЕТУ Общее: - Личный кабинет должен иметь строгое оформление. - Общая стилистика элементов должна быть приближена к metro стилю (ориентируйтесь на плоскость элементов). - Избегайте округлых форм, сильно выраженных градиентов, излишних теней ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Уникальный шаблон для сайта на DLE 9.8

    Есть сайт для молодых родителей(воспитание детей, роды, женские статьи) на DLE 9.5. Нужен новый дизайн и переезд на DLE 9.8. На сайте планируется размещать рекламу Google adsense. Поэтому необходима возможность гибкого управления размещением блоков рекламы. ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн для платформы gollos.com

    Ищу дизайнера, который может создать и внедрить дизайн для платформы gollos Gollos.com. Пишите пожалуйста сразу приблизительную стоимость и сроки.

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимо отрисовать коллаж для сайта

    $50

    Так же как яхта в этой луже, нужно сделать с плавающим экскаватором ну или похоже на это. Что бы в центре сайта нормально смотрелось. Можно как на белом фоне, так и на темном, главное чтобы ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Шаблон под joomla

    Требуется создание валидного шаблона под joomla в связке с Virtuemart, по продаже систем кондиционирования. Сам дизайн необходимо взять с платного шаблона. Присутствует небольшой элемент флеш (дует воздух с кондиционера).. Интересует исполнитель для небольшого бюджета. Пример шаблона во ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад