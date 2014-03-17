Дизайн сайта и верстка под Джумлу.

Требуется дизайн несложного сайта и (по возможности) верстка шаблона под Джумлу.

Сайт для фирмы по монтажу теплосчетчиков. Чтоб было яснее что за фирма - вот сайт подобной фирмы http://www.tserv-m.ru/index.html . Но этот сайт по дизайну не устраивает заказчика и, повторюсь, это сайт другой фирмы и даю его только для того чтоб понять чем занимается заказчик.

Бюджет до 100 долларов + верстка.