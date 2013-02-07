Украшательство сайта на VAM EDITION BTS Oscommerce

есть сайт косметики на оскомерс VAM EDITION BTS

сайт установлен в поддомен shop.имя.com

нужно сделать или переработать шаблон чтобы было стильно и красиво (возможно купить шаблон и настроить его),

наш магазин ориентирован на продажу косметики с чувственном оттенком, т.е. должен быть стиль с эллементами гламура.

базовый шаблон Helius-Original - по сути (функционалу) не плох, но на нем можно делать магазин канцтоваров а не косметики.

нас интересуют следующие работы, список того что нужно сделать минимально, и того что нужно сделать максимально

1. поменять в базовом шаблоне цвета и фон, с кандово холодных на более соотвествующие косметическому магазину, возможно поставить картинку заднего фона (если будет сменная то вообще хорошо), сделать блок с новотями более заметным, может поставить его посередине сверху,

или

2. прикрутить готовый шаблон например http://www.templatemonster.com/ru/oscommerce-templates-type/40910.html с небольшой модификацией (добавить в меню пункт новости/акции и на главную, вывод прайслиста),

или

3. разработать шаблон под наши задачи с нуля

так что возможны варианты в зависимости от трудоемкости, денежных и временных затрат