Украшательство сайта на VAM EDITION BTS Oscommerce

Ищу дизайнера, который сделает дизайн для сайта с узкой тематикой - роды, дизайн должен предусматривать увеличение тематики, подробности в ЛС, четкого ТЗ нет - да и собственно четких указаний тоже. Приоритет низким ценам и креативу, в ...
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есть сайт косметики на оскомерс VAM EDITION BTS
сайт установлен в поддомен shop.имя.com
нужно сделать или переработать шаблон чтобы было стильно и красиво (возможно купить шаблон и настроить его),
наш магазин ориентирован на продажу косметики с чувственном оттенком, т.е. должен быть стиль с эллементами гламура.
базовый шаблон Helius-Original - по сути (функционалу) не плох, но на нем можно делать магазин канцтоваров а не косметики.
нас интересуют следующие работы, список того что нужно сделать минимально, и того что нужно сделать максимально
1. поменять в базовом шаблоне цвета и фон, с кандово холодных на более соотвествующие косметическому магазину, возможно поставить картинку заднего фона (если будет сменная то вообще хорошо), сделать блок с новотями более заметным, может поставить его посередине сверху,
или
2. прикрутить готовый шаблон например http://www.templatemonster.com/ru/oscommerce-templates-type/40910.html с небольшой модификацией (добавить в меню пункт новости/акции и на главную, вывод прайслиста),
или
3. разработать шаблон под наши задачи с нуля
так что возможны варианты в зависимости от трудоемкости, денежных и временных затрат
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