Дизайн интернет-магазина подарков

# 1 — $ 500

Есть прототип - http://www.pichshop.ru/

Нужно сделать нечто весьма похожее по логике и стилю.

То есть, не растянутый по ширине, а центрированный дизайн, допустим 1000 пикселей в ширину.

Меню разделов сайта в шапке

Меню товаров вертикальное, слева, с раскрывающимися подразделами.

В центральном поле сами товары, правого меню вертикального не нужно.

Цветовая гамма светлая: белый, серый, светло-зеленый (свежая трава), лиловый (типа лаванды).

Логотипа пока нет, можно оставить место в шапке. Название Lecoto.ru

Продаваться будут подарки и предметы для дома из Франции, собственно это и нужно отразить в стилистике. В представленном образце сайта ключевой момент оформления - веселенькая графика в шапке и шрифт.

Нам нужна примерно такая же графика, только у них там собачки и набор разных стран, а у нас будет только Франция, так что можно эйфелеву башню, кошечек, растительную графику и т.д. Стиль Франции вполне очевиден.

Конечно будет приветствоваться вариант, когда дизайнер нарисует сам некий коллаж или композицию, но можно и из банков надергать чего-то.

Нарисовать сайт без художественной графики мы и сами смогли бы, то есть в данном случае ищется человек больше художник, чем дизайнер.

Срок - две недели.

С выбранным победителем сделаем еще небольшую доводку, названия разделов и т.д.

Вопросы можно в личку.