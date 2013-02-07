Дизайн интернет-магазина подарков

есть сайт косметики на оскомерс VAM EDITION BTS сайт установлен в поддомен shop.имя.com нужно сделать или переработать шаблон чтобы было стильно и красиво (возможно купить шаблон и настроить его), наш магазин ориентирован на продажу косметики с чувственном оттенком, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть прототип - http://www.pichshop.ru/
Нужно сделать нечто весьма похожее по логике и стилю.
То есть, не растянутый по ширине, а центрированный дизайн, допустим 1000 пикселей в ширину.
Меню разделов сайта в шапке
Меню товаров вертикальное, слева, с раскрывающимися подразделами.
В центральном поле сами товары, правого меню вертикального не нужно.
Цветовая гамма светлая: белый, серый, светло-зеленый (свежая трава), лиловый (типа лаванды).
Логотипа пока нет, можно оставить место в шапке. Название Lecoto.ru
Продаваться будут подарки и предметы для дома из Франции, собственно это и нужно отразить в стилистике. В представленном образце сайта ключевой момент оформления - веселенькая графика в шапке и шрифт.
Нам нужна примерно такая же графика, только у них там собачки и набор разных стран, а у нас будет только Франция, так что можно эйфелеву башню, кошечек, растительную графику и т.д. Стиль Франции вполне очевиден.
Конечно будет приветствоваться вариант, когда дизайнер нарисует сам некий коллаж или композицию, но можно и из банков надергать чего-то.
Нарисовать сайт без художественной графики мы и сами смогли бы, то есть в данном случае ищется человек больше художник, чем дизайнер.
Срок - две недели.
С выбранным победителем сделаем еще небольшую доводку, названия разделов и т.д.
Вопросы можно в личку.
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